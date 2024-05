Vittorio Vaccaro | La mia vita tra cucina e valori Un libro per raccontare le mie passioni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In libreria "Laè il teatro della", un volume che racconta la sua storia, tra famiglia allargata e ricette

"La cucina è il teatro della vita" . Come dare torto a Vittorio Vaccaro che con il suo nuovo libro , in uscita la prossima settimana, alterna racconti di esperienze vissute dall'autore, e tra la descrizione di una ricetta e l'altra affronta molti ...

