Visita ginecologica | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lasvolge un ruolo decisivo nella tutela della salute degli organi genitali della donna (vagina, utero, ovaie e tube di Falloppio). In sede d’esame, possono effettuati a scopo preventivo anche controlli al seno (oltre al ginecologo, la figura di riferimento principale per le malattie connesse alla mammella è il senologo). L’esame ginecologico è unaspecialistica da eseguire periodicamente per accertare il corretto funzionamento dell’apparato riproduttivo, con l’obiettivo di diagnosticare le eventuali malattie e disfunzioni che possono interessarlo. È essenziale, inoltre, sottolineare la grande importanza dellanella prevenzione di eventuali patologie neoplastiche a carico dell’apparato genitale femminile. A cosa serve e come si svolge la...