Virtus Bologna - contro Tortona il primo match point per la semifinale playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Terza sfida della serie dei quarti di finale conper laSegafredo. Domani alle 20.45 al Palaenergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, la formazione di Luca Banchi ha a sua disposizione ilper chiudere e qualificarsi alla. Il punteggio è infatti di 2-0 per i bianconeri. Unaacciaccata che ha perso Iffe Lundberg ma che potrebbe recuperare sia Ognjen Dobric e Toko Shengelia. Dobric e Shengelia tornano infatti tra i convocabili, adesso a Banchi la decisione di chi lasciare fuori tra i 7 stranieri a disposizione. Mancherà, oltre al lungodegente Devontae Cacok, come detto anche Lundberg per il trauma contusivo del ginocchio ...