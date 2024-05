Violenze in carcere - testimone minaccia avvocato | “Ti faccio due buchi in testa”

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il difensore di alcuni degli agenti imputati è statoto in aula; nel corso del processo un altroha ritrattato: "Non ricordo di essere stato picchiato".

Fedez-Iovino, il testimone che incastra il rapper: «Era lui. Mi hanno chiesto di consegnare il cellulare e non chiamare nessuno» - Fedez-Iovino, il testimone che incastra il rapper: «Era lui. Mi hanno chiesto di consegnare il cellulare e non chiamare nessuno» - «Io non c'ero», ha detto Fedez riguardo la notte tra il 21 e il 22 aprile, quella del pestaggio a Cristiano Iovino sotto casa sua in via Traiano a Milano. Ma ...