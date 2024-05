Violenze in carcere - teste minaccia di morte l’avvocato in udienza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Ti faccio due buchi in testa“: minacce dida parte di un testimone, oggi, nei confronti di un avvocato, durante il maxi processo in corso nell’aula bunker del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, sui pestaggi avvenuti nel“Francesco Uccella” il 6 aprile del 2020. Tutto è avvenuto durante la testimonianza di una vittima delle, Gennaro Romano, costituitosi parte civile e attualmente detenuto per lesioni e rapina. Dopo aver parlato dellesubite da quando stava in cella e per tutto il percorso fino alla sala socialità (“avevo male al ginocchio e loro mi colpivano lo stesso in quel punto“) – insofferente alle domande che gli venivano rivolte dalCarlo De Stavola, che difende alcuni agenti penitenziari imputati, ...