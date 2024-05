Violenza sessuale su tre pazienti a Palermo - chiesti 12 anni per il medico neuropsichiatra Marcello Grasso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il pm Giorgia Righi ha chiesto alla seconda sezione del tribunale dila condanna a 12e 6 mesi per il, imputato dinei confronti di tre sue, difeso dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Fabrizio Biondo, è accusato di avere approfittato delle sedute per palpeggiare e abusare delle tre donne, utilizzando gli strumenti terapeutici...

