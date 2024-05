Violenza sessuale al parco - si offre di accompagnare 16enne a scuola ma tenta di abusare di lei

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Legnano (Milano) – Aveva condotto e bloccato la giovane a ridosso di unpubblico, baciandola e palpeggiandola contro la sua volontà: dopo una rapida attività di indagine gli agenti del commissariato di Polizia di Legnano hanno infine individuato il responsabile della, un 39enne per il quale è stato disposto il braccialetto elettronico e che è stato indagato per il reato diaggravata dall’aver commesso il fatto in danno di una minore di anni 18, abusando delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della ragazza. L’attività d’indagine ha preso il via ad aprile, quando la giovane di soli 16 anni di età ha raccontato agli agenti della volante, allertati dalla dirigente scolastica dell’istituto che la minore frequenta, di essere stata violentata nei giardini di via Diaz da un uomo ...