VIDEO Mattia Furlani - straripante record del mondo under 20 | salto in lungo da brividi a Savona

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha incantato al Meeting di, rendendosi protagonista di uno splendido balzo da 8.36 metri con 1,4 m/s di vento a favore. Il 19enne laziale ha spiccato il volo al secondo tentativo sulla pedana della Fontanassa e ha siglato ildel20, migliorando di un centesimo quanto fatto dal russo Sergey Murgov nel 2012. Il giovane talento italiano, reduce dall’argento ai Mondiali Indoor, ha fatto nuovamente la differenza e si è fermato a undici centimetri dalitaliano di Andrew Howe.ha lanciato un chiaro messaggio agli avversari e ha fatto capire di essere in ottima forma in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro si è ritirato dopo il secondo tentativo, ...

Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri erano i protagonisti più attesi della 13esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona 2024 e hanno deciso non di prendersi la scena, ma di fare qualcosa in più. Una giornata storica, l’ennesima, per ...

Savona , 15 maggio 2024 – Sono arrivati due primati grandiosi dal Meeting di Atletica a Savona , insieme a un primato eccezionale nella categoria Under 20. Con competizione ancora in corsa, intanto l’Italia esulta grazie ai risultati eccezionali di ...

