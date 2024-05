VIDEO Giro d’Italia 2024 - l’arrivo dell’undicesima tappa | Jonathan Milan trionfa in volata a Francavilla al Mare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Risplende la maglia ciclamino neldel. Con unaperfettasul traguardo dial, conquistando il secondo successo del suo, il terzo in carriera nella Corsa Rosa. Questa volta non c’è stato scampo per gli avversari, con l’azzurro che si è imposto davanti a Tim Merlier (poi declassato) e Kaden Groves. Tre uomini sin dalla partenza hanno provato ad anila parte iniziale di gara: Edoardo Affini e Tim Van Djike (Team Visma Lease a Bike) e Thomas Champion (Cofidis). Il gruppo però non ha lasciato assolutamente spazio con le squadre dei velocisti che si sono ...