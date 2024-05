Vice ispettore accoltellato a Lambrate - donazione straordinaria di sangue | quando e chi può partecipare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il peggio è ormai alle spalle per ilChristian Di Martino,alla stazione didal 37enne marocchino Hassine Hamis sorpreso poco prima a lanciare sassi contro treni e passeggeri. Di Martino, per giorni in bilico fra la vita e la morte, si è svegliato domenica mattina nella terapia intensiva dell’ospedale Niguarda dov’era ricoverato in prognosi riservata dopo aver subito un delicato intervento e numerose trasfusioni di. E proprio in segno di riconoscenza per l’eccezionale impegno dei sanitari per salvare la vita al 35enne, la Questura di Milano, in collaborazione con l'ufficio sanitario provinciale della Polizia, ha organizzato per domani 16 maggio, dalle 8 alle 12, una...