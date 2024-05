Viaggio di nozze da incubo - lo sposo ha un infarto Non posso pagare 70mila euro di spese ospedaliere

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Adrián Fernández e Sofía Parada, una coppia di Alzira, Valencia, avevano pianificato una luna di miele idilliaca a Cancún, Messico, insieme al loro figlio di 7 anni. Tuttavia, la vacanza si è trasformata in un veroil 5 maggio, il giorno prima del loro rientro programmato in Spagna. Durante un tranquillo pomeriggio in piscina, Adrián ha subito un arresto cardiaco. Nonostante gli sforzi dei bagnini, che hanno tentato la rianimazione per 10 minuti, le sue condizioni sono peggiorate velocemente, portandolo al ricovero in terapia intensiva in un ospedale privato di Cancún. “È stato un calvario da quando Adrián ha cominciato ad annegare nella piscina dell’hotel, mentre stava avendo un arresto cardiaco”, racconta Sofía attraverso un post su Facebook. La raccolta fondi per coprire lemediche Il 39enne è stato portato d’urgenza nel reparto ...

Alcune classi di terzo e quarto superiore dell’istituto tecnico Majorana di Milazzo alloggiavano in un hotel nella Selva di Fasano. Si indaga sulle cause. La scuola: “Stiamo agendo per vie legali”

L'Aquila - Una sentenza che segna un importante precedente per i diritti dei passeggeri aerei è stata emessa dal giudice di pace di Civitavecchia. La compagnia aerea low cost è stata condannata a rimborsare 250 Euro a un Passeggero Aquilano per un ...

Life&People.it | Per quanto possano apparire strani, poco appetibili o persino da evitare , i Cibi che vengono proposti viaggiando affascinano, perché rappresentano un modo per entrare in connessione con la cultura, le abitudini e la storia dei ...

