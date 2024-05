Viaggi della memoria | gli studenti lombardi nei luoghi del massacro delle foibe e dell’esodo istriano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ino sulle ormestoria, con tappe neidel dolore e. Come rende noto l’Adnkronos, sono partiti oggi all’alba da Milano glivincitoriXVI edizione del concorso scolastico regionale ingiuliano-dalmata-, bandito per gliscuole medie e superiori lombarde, indetto con legge regionale n. 2/2008 e denominato “Il sacrificio degli italianiVenezia Giulia eDalmazia”. Quest’anno il tema del concorso era intitolato “Le, la strage di Vergarolla e il conseguente esodo giuliano, fiumano e dalmata: come gli esuli hanno affrontato la sfida di ...