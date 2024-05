Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024)15 MAGGIOORE 09.05 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAE NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SULL’AUTOSTRADA-NAPOLI FORTI DISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI PER UN INSCIDENTE AVVENUTO QUESTA NOTTTE SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD, 8 CHILOMETRI DI CODA, IN DIREZIONE, IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, SONO 9 I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO SU UNA CORSIA IN DEVIAZIONE SU CARREGGIATA OPPOSTA PER CHI è DIRETTO A NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE SULLA A24-TERAMO ...