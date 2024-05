Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024)15 MAGGIOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO PER UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE TRA COLLEFERRO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD, 5 CHILOMETRI DI CODA, IN DIREZIONE, IL TRAFFICO DEFLUISCE SU DUE CORSIE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, SONO 6 I CHILOMETRI DI CODA TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO SU UNA CORSIA IN DEVIAZIONE SU CARREGGIATA OPPOSTA PER CHI è DIRETTO A NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO E RIENTRARE IN A1 A VALMONTENE PER CHI è DIRETTO A FIRENZE SI CONSIGLIA DI USCIRE A COLLEFERRO PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN A1 A SAN CESAREO PER ...