Via libera unanime della Camera alla pdl contro il cyberbullismo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Viaall'unanimitàproposta di legge bipartisan per il contrasto del bullismo e del. Il testo viene approvato in terza lettura dopo alcune modifiche al Senato ed è legge. Prevede, oltre a una più specifica definizione del 'bullismo' (quale aggressione o molestia reiterata fisica o psicologica di un singolo o un gruppouno e più minori), l'adozione da parte di ogni scuola di un codice di prevenzione e di un servizio psicologico di sostegno. Indica percorsi rieducativi e istituisce, il 20 gennaio (data di nascita di Willy Monteiro) la 'Giornata del rispetto'.

Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge di Fratelli d'Italia, a prima firma di Tommaso Foti , che prevede una stretta sulle sedi usate da associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto , incluso la trasformazione in ...

Via libera dell'Aula della Camera al ddl sulla cybersicurezza . I sì sono stati 149, gli astenuti 109 e 8 i contrari: Iv, Az, M5s e Pd si sono astenuti, Avs ha votato contro. Il testo - che prevede tra l'altro un inasprimento delle pene per i reati ...

DL SUPERBONUS, CIRIANI: SENZA FIDUCIA RISCHIO TEMPI LUNGHI - DL SUPERBONUS, CIRIANI: SENZA FIDUCIA RISCHIO TEMPI LUNGHI - Roma, 15 mag - Il decreto superbonus "scade il 28 maggio e deve assolutamente essere approvato entro giovedì, dobbiamo dare alla camera il tempo minimo per esaminarlo": così il ministro per i Rapporti ...

