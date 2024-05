(Di mercoledì 15 maggio 2024) Viadell'Aulaal ddl. I sì sono stati 149, gli astenuti 109 e 8 i contrari: Iv, Az, M5s e Pd si sono astenuti, Avs ha votato contro. Il testo - che prevede tra l'altro un inasprimento delle pene per i reati informatici e l'obbligo per le amministrazioni di segnalare entro 24 ore gli attacchi e di dotarsi di un responsabile- ora passa al Senato in seconda lettura. Durante l'esame in Aula è stato approvato un odg a firma di Enrico Costa (Az) che impegna il governo a mettere mano alla regolamentazione dell'uso del trojan nel primo provvedimento utile.

Il nuovo Patto di stabilità ha ricevuto il via libera definitivo dell’Eurocamera di Strasburgo. Con 359 voti favore voli, 166 contrari e 61 astensioni, la direttiva per la nuova governance economica dell’Europa ha ricevuto l’approvazione dei ...

Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge di Fratelli d'Italia, a prima firma di Tommaso Foti , che prevede una stretta sulle sedi usate da associazioni di promozione sociale che svolgono attività di culto , incluso la trasformazione in ...

Via libera della Camera al ddl sulla cybersicurezza - Via libera della camera al ddl sulla cybersicurezza - ROMA, 15 MAG - Via libera dell'Aula della camera al ddl sulla cybersicurezza. I sì sono stati 149, gli astenuti 109 e 8 i contrari: Iv, Az, M5s e Pd si sono astenuti, Avs ha votato contro. Il testo - ...

DL SUPERBONUS: VIA LIBERA DA COMMISSIONE, - DL SUPERBONUS: VIA libera DA COMMISSIONE, - ROMA – Via libera della commissione Finanze del Senato al decreto Superbonus ... Il testo, che deve poi passare in seconda lettura alle camera, scade il 28 maggio. L’esame degli emendamenti è stato ...

Dl Superbonus: ok commissione, oggi in Aula al Senato - Dl Superbonus: ok commissione, oggi in Aula al Senato - Assente al voto mandato Fi. Attesa decisione governo su fiducia. Ad aprile oneri per lo Stato oltre 122 miliardi (ANSA) ...