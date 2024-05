(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arezzo, 15 maggio 2024 – Ilinfinito di viae la doppia canna del Baldaccio, fa il punto sui lavori pubblici l'assessore del Comune di Arezzo Marco Sacchetti ai microfoni di radio Fly. Tra i temi caldi la questione ex asilo di viain cui doveva sorgere la nuova caserma della polizia municipale, unabbandonato ormai da settembre in cui aleggino ostacoli giuridici, burocratici ed economici enormi. La buona notizia è la rimozione delstagnante. “Ilè stato abbandonato ormai da diversi mesi e in seguito anche alle segnalazioni dei cittadini che avevano evidenziato la presenza nello scavo esterno di acqua stagnante oltre alla presenza nel vecchio immobile di soggetti strani all'interno – ha spiegato l’assessore Sacchetti – è stato fatto un ...

Via Filzi : più che una nuova sede della PM, speriamo di non avere per la prima volta la Guardia Costiera Si risolva subito la situazione, altrimenti faremo esposto per omissione atto d’ ufficio contro il sindaco che non svolge il suo ruolo di ...

Via Filzi, cantiere ancora fermo ma l’acqua è sparita - Via filzi, cantiere ancora fermo ma l’acqua è sparita - arezzo, 15 maggio 2024 – Il cantiere infinito di via filzi e la doppia canna del Baldaccio, fa il punto sui lavori pubblici l'assessore del Comune di arezzo Marco Sacchetti a i microfoni di radio Fly.

Via Filzi: rimossa l'acqua, ma continuano le presenze abusive. Nodo economico per l'avvio dei lavori - Via filzi: rimossa l'acqua, ma continuano le presenze abusive. Nodo economico per l'avvio dei lavori - Una saga infinita, quella del cantiere abbandonato di via filzi. Da asilo dovrebbe diventare la nuova caserma dei vigli urbani, ma gli ostacoli giuridici, burocratici ed economici sono enormi ...

Via Filzi, Romizi: "Più che la nuova caserma, speriamo di non avere bisogno della guardia costiera" - Via filzi, Romizi: "Più che la nuova caserma, speriamo di non avere bisogno della guardia costiera" - "È prevista per domani la scadenza anche della proroga dell’ordinanza del sindaco per il ripristino delle condizioni di sicurezza di via filzi da parte della proprietà. Adesso basta proroghe; mentre r ...