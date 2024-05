Verso Torino-Milan - il punto sugli infortunati | Pioli ottimista

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 15 maggio 2024), buone notizie per quanto riguarda gliin casa rossonera:può sorridere e guarda con ottimismo alla prossima gara Ilcontinua ad allenarsi per preparare il prossimo impegno di campionato contro il. I rossoneri di Stefanoaffronteranno i granata di Ivan Juric allo Stadio Olimpico Grandeper la trentasettesima giornata di Serie A. La gara è in programma sabato 18 maggio alle 20:45. Il tecnico rossonero può sorridere per le ultime notizie arrivate daello. Mike Maignan e Antonio Mirante, infatti, sono tornati a disposizione e saranno regolarmente convocati per la trasferta a. Per quanto riguarda invece Simon Kjaer e Ruben ...