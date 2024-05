Venezia-Schio oggi in tv | programma - orario e diretta gara-1 finale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-1 delladellaA1di. Sarà il derby veneto ad assegnare il titolo di squadra campione d’Italia, tra due squadre che hanno già dominato la stagione regolare, confermandosi poi ai. Le due formazioni, infatti, hanno avuto fin qui un percorso speculare, risolvendo i quarti e le semifinali sempre in due partite, conche ha eliminato Roma e Campobasso, mentreha superato San Martino di Lupari e Ragusa. Ci si aspetta, quindi, un testa a testa decisamente serrato e carico di ...

