Vela | Pianosi quarto al termine del day-2 dei Mondiali Formula Kite Boschetti e Pescetto in top 10

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tengono il livello alto gli azzurri dopo il secondo giorno di competizioni in quel di Hyères, località francese che ospita questa settimana i Campionati2024 di: dopo altre quattro regate (otto quelle complessive) infatti Riccardo, Lorenzoe Maggiehanno conservato un piazzamento nelle prime dieci posizioni, rimanendo in scia degli avversari. Ottimo day-2 in tal senso per Riccardo, il quale ha ottenuto un 3-2-2-1 raccogliendo 16 punti totali, di cui 10 netti, insidiando così il brasiliano Bruno Lobo, terzo con 9.0 (38.0) dopo un filotto di quattro secondi posti. Prende quota poi anche Lorenzo, il quale a seguito di un 4-5-1-3 si è attestato in ottava posizione con 17.0 (31.0). Da ...

