(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Non ce ne sono i motivi, ribadisco che i suoi tratti non appartengono alla maggioranza degli italiani" dice il generale all'Adnkronos Torna sul caso della lettera di precisazioni sul casoil generale Roberto, candidato da indipendente con la Lega per le prossime europee. "Mai" all'atleta "non ce ne sono i motivi",

(Adnkronos) – Il generale Roberto Vannacci , candidato con la Lega alle elezioni europee, ha scritto una lettera aperta alla pallavolista Paola Egonu per "chiarire" quanto da lui scritto nel suo libro "Il mondo al contrario". L'atleta, per le ...

Roberto Vannacci , candidato con la Lega al Parlamento europeo, scrive una lettera aperta a Paola Egonu , la pallavolista che lo querelò per diffamazione a seguito delle frasi discriminatorie scritte nel suo libro Il mondo al contrario. «A seguito ...

Vannacci: "Mai chiesto scusa a Egonu" - vannacci: "Mai chiesto scusa a egonu" - "Non ce ne sono i motivi, ribadisco che i suoi tratti non appartengono alla maggioranza degli italiani" dice il generale all'Adnkronos ...

Vogliamo i colonnelliIl fatto che siano anche ridicoli non dovrebbe tranquillizzarci - Vogliamo i colonnelliIl fatto che siano anche ridicoli non dovrebbe tranquillizzarci - Come dimostrano da ultimo le parole, squisitamente monicelliane, con cui il generale vannacci ha concluso la sua verbosa lettera di rettifica dopo la denuncia di Paola egonu («Spero, signora egonu, di ...

Salvini molla Zaia e la Lega si spacca: il partito diviso in due tra il Doge e Vannacci - Salvini molla Zaia e la Lega si spacca: il partito diviso in due tra il Doge e vannacci - Salvini scarica Zaia e rinuncia alla battaglia per il terzo mandato. Ormai la spaccatura all'interno del partito è ufficiale.