(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Torna sul caso della lettera di precisazioni sul casoil generale Roberto, candidato da indipendente con la Lega per le prossime europee. "Mai" all'atleta "non ce ne sono i motivi", sottolinea oggi con l'AdnKronos, con riferimento a quanto scritto nella missiva, resa nota lunedì scorso, indirizzata alla campionessa di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Il Generale Vannacci? "Prima di scendere in campo con la Lega mi aveva chiesto di essere candidato in tutta Italia , gli ho detto di no…". A parlare, contattato telefonicamente dall'Adnkronos, è il leader di Sud chiama Nord Cateno De ...

"Non ce ne sono i motivi, ribadisco che i suoi tratti non appartengono alla maggioranza degli italiani" dice il generale all'Adnkronos Torna sul caso della lettera di precisazioni sul caso Egonu il generale Roberto Vannacci , candidato da ...

(Adnkronos) – Torna sul caso della lettera di precisazioni sul caso Egonu il generale Roberto Vannacci , candidato da indipendente con la Lega per le prossime europee. "Mai chiesto scusa " all'atleta "non ce ne sono i motivi", sottolinea oggi con ...

Dichiarazioni 2022 e violazioni, 15 giorni per sanare con multe ridotte - Dichiarazioni 2022 e violazioni, 15 giorni per sanare con multe ridotte - (Adnkronos) – C’è tempo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022. Stessa s ...

Vannacci: "Mai chiesto scusa a Egonu" - vannacci: "Mai chiesto scusa a Egonu" - "Non ce ne sono i motivi, ribadisco che i suoi tratti non appartengono alla maggioranza degli italiani" dice il generale all'Adnkronos ...

Nico Acampora di PizzAut, 'Vannacci Si occupi dell'inclusione' - Nico Acampora di PizzAut, 'vannacci Si occupi dell'inclusione' - Bisogna dire a vannacci che questi ragazzi, che prima erano un peso economico, improvvisamente non costano più alla collettività, anzi, sono assunti e diventano dei contribuenti. E' questa la strada ...