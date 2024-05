(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Torna sul caso della lettera di precisazioni sul casoil generale Roberto, candidato da indipendente con la Lega per le prossime europee. "Mai" all'atleta "non ce ne sono i motivi", sottolinea oggi con l'AdnKronos, con riferimento a quanto scritto nella missiva, resa nota lunedì scorso, indirizzata alla campionessa di

Il leader di Sud chiama Nord: "Lega lo aveva fatto fuori, l'ho autorizzato a usarmi per alzare il prezzo con Salvini che c'è cascato" Il Generale Vannacci? "Prima di scendere in campo con la Lega mi aveva chiesto di essere candidato in tutta ...

(Adnkronos) – Il Generale Vannacci? "Prima di scendere in campo con la Lega mi aveva chiesto di essere candidato in tutta Italia , gli ho detto di no…". A parlare, contattato telefonicamente dall'Adnkronos, è il leader di Sud chiama Nord Cateno De ...

"Non ce ne sono i motivi, ribadisco che i suoi tratti non appartengono alla maggioranza degli italiani" dice il generale all'Adnkronos Torna sul caso della lettera di precisazioni sul caso Egonu il generale Roberto Vannacci , candidato da ...

Vannacci non si scusa con Paola Egonu: "I suoi tratti non rappresentano la maggioranza degli italiani" - vannacci non si scusa con Paola Egonu: "I suoi tratti non rappresentano la maggioranza degli italiani" - Il generale Roberto vannacci torna a far parlare di sé e lo fa sull'argomento ... stanno portando avanti proponendo argomenti estremamente divisivi: "Non ho mai chiesto scusa all'atleta - ha ...

Vannacci: "Mai chiesto scusa a Egonu" - vannacci: "Mai chiesto scusa a Egonu" - "Non ce ne sono i motivi, ribadisco che i suoi tratti non appartengono alla maggioranza degli italiani" dice il generale all'Adnkronos ...

Nico Acampora di PizzAut, 'Vannacci Si occupi dell'inclusione' - Nico Acampora di PizzAut, 'vannacci Si occupi dell'inclusione' - Bisogna dire a vannacci che questi ragazzi, che prima erano un peso economico, improvvisamente non costano più alla collettività, anzi, sono assunti e diventano dei contribuenti. E' questa la strada ...