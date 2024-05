Valsa Sanguinetti e Anzani - sorrisi azzurri

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Buone notizie per Giovannie Simone, molto meno buone per Tommaso Rinaldi. Sono queste le evidenze del primo collegiale di Cavalese della nazionale maschile italiana che prepara la Volleyball Nations League e i seguenti Giochi Olimpici di Parigi, cui mancano pochissimi punti agliper qualificarsi. Sono state infatti diramate ieri dallo staff tecnico dell’Italia le convocazioni per il collegiale che inizierà a Roma venerdì 17 maggio e di fatto si concluderà il 10 giugno con il ritorno dalla trasferta in Canada, seconda pool di Vnl dopo quella di Rio de Janeiro. Le convocazioni quindi copriranno i primi due ‘gironcini’ della Volleyball Nations League, probabilmente quelli decisivi al fine della definitiva qualificazione olimpica. Tra i 14 nomi stilati da De Giorgi, metà del reparto centrali parla modenese ...

