Valeriano Favaro Alinò si conferma campione Ma il futuro è incerto | Possibile l’addio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non è riuscito nell’impresa l’Amatori Per Lucio, che si è dovuto arrendere alla forza della corazzatadel calcio a 11 della Uisp provinciale per la decima volta. E pensare che, durante la regular season l’aveva perfino battuta (pareggiando poi la seconda sfida), ma nella finalissima per conquistare lo scudetto della Lega Spezia e Valdimagra, è stato tutto diverso. Il Vfallenato da Samuel Ferragina, così d’ora in poi, si potrà fregiare di una bellissima stella sulla maglia. Sul campo di Falconara, con spalti gremiti come per le grandi occasioni, l’attacca con veemenza fin dall’inizio: prima del quarto d’ora Diamanti e Corvi, a tu per tu con il portiere, si divorano però il vantaggio. Passato lo spavento, il Lucio (formazione di Carrara, ...