Valeria Marini in mini dress rosso a 57 anni per la festa di compleanno

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pochi amici, ma ottimi. Lo sa bene, che arrivata all’età di 57preferisce circondarsi degli affetti sinceri e in particolare di quello della sua mamma Gianna, il suo grande punto di riferimento. La showgirl di origini sarde ha festeggiato il suo bel traguardo di fronte a una torta enorme ricoperta di fragole e che certamente riprendeva il colore delabito scintillante che ha indossato, in perfetto stile, e che ha accompagnato con un capospalla a manica lunga per proteggersi dal fresco della sera., ilabitoper i 57In tantidi onoratissima carriera,non ha mai voluto cambiare il suo look. ...