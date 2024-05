Valeria Marini - il compleanno più triste e pure una figuraccia | cosa è successo VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Personaggi TV. Auguri a, che martedì 14 maggio ha compiuto 57 anni. Per festeggiare, la celebre showgirl italiana ha organizzato una grande festa in un locale esclusivo dei Parioli, con tanto di torta, a forma di cuore rosso dalle dimensioni gigantesche. Tantissimi i volti noti invitati al party e tantissimi i paparazzi che si sono presentati alla festa per accalappiare qualche scatto dei Vip. Ma il risultato della festa non è sicuramente quello che la Valeriona nazionale si aspettava.. Leggi anche: Gianni Morandi, non si era mai saputo prima: l’amara confessione Leggi anche: Selvaggia Lucarelli, pesante frecciata a Milly Carlucci su “L’acchiappatalenti”, ilpiùFesta da urlo per...