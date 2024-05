Valeria Marini festa flop per il suo 57° compleanno | ecco cosa è successo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unadissertata da molti amici,ha spento 57 candeline ma una serata che doveva essere indimenticabile si è trasformata in un evento deludente.

Pochi amici, ma ottimi. Lo sa bene Valeria Marini , che arrivata all’età di 57 anni preferisce circondarsi degli affetti sinceri e in particolare di quello della sua mamma Gianna, il suo grande punto di riferimento. La showgirl di origini sarde ha ...

Pochi amici, ma ottimi. Lo sa bene Valeria Marini , che arrivata all’età di 57 anni preferisce circondarsi degli affetti sinceri e in particolare di quello della sua mamma Gianna, il suo grande punto di riferimento. La showgirl di origini sarde ha ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sognanti dopo le nozze: prima serata mondana da marito e moglie alla festa della Marini, guarda - Manila Nazzaro e Stefano Oradei sognanti dopo le nozze: prima serata mondana da marito e moglie alla festa della marini, guarda - Manila Nazzaro e Stefano Oradei sognanti dopo le nozze: prima serata mondana da marito e moglie alla festa della marini, guarda ...

Valeria Marini, torta gigante per il compleanno ma la festa è un flop: i vip hanno dato buca ai 57 anni della showgirl - valeria marini, torta gigante per il compleanno ma la festa è un flop: i vip hanno dato buca ai 57 anni della showgirl - Secondo le prime indiscrezioni sulla serata, sono stati diversi i vip che hanno dato "buca" alla showgirl per quello che sembrerebbe essersi rivelato un compleanno "flop" Tanti auguri a valeria marini ...

Valeria Marini, compleanno flop: torta gigante ma pochi invitati - valeria marini, compleanno flop: torta gigante ma pochi invitati - valeria marini festeggia 57 anni ma molti invitati al suo party stellare danno buca. La torta è enorme ma gli invitati sono pochi!