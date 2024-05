Valentina Vezzali contro tutti all’Isola dei Famosi | la decisione drastica

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gli ultimi giorni sono stati piuttosto movimentatidei. La scelta di suddividere i concorrenti in due gruppi separati non sta facendo altro che acuire le divergenze, forse era proprio questo l’obiettivo dei vertici della trasmissione. Ad ogni modo, a mostrarsi particolarmente insofferente è stata soprattutto, che non ha affatto apprezzato tutte le nomination ricevute durante la scorsa puntata del programma. Proprio per questo, ha preso unapiuttosto. Ladideinon si sta trovando molto bene con il resto dei concorrenti ...