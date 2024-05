Valencia CF | Ancora problemi per Baraja | Hugo Duro esita a recarsi a San Sebastin

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 2024-05-15 11:32:58 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: la stagione si fa lunga per il. Gli ultimi risultati lo hanno lasciato nessuna vera opzione giocare la prossima stagione in Europa (ci vorrebbe una grande carambola) e sono ricomparsifisici in giocatori importanti. L’ultimo colpo perpotrebbe essere l’assenza del suo marcatore. UgoNon ha lavorato con il resto dei compagni nell’ultima seduta prima della partita di domani, giovedì, contro la Real Sociedad a San. La parte anteriore, tredici gol in questa stagione, lagnamuscolari dopo la partita contro il Rayo Vallecano e non è riuscito a svolgere il resto delle ore di lavoro prima che la squadra ...