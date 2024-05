Valditara | Coloro che non mandano i figli a scuola rischiano 2 anni di galera

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “che nonsappiano che con la nuova norma, voluta insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni,die lo Stato reagirà in modo molto duro”. Lo dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, in visita all’istituto comprensivo ‘Via delle Azzorre’, plesso Amendola a Ostia, per portare il suo sostegno ai docenti, dopo l’aggressione subita da una maestra per mano di una mamma di un alunno, legata al clan mafioso degli Spada. (Mem/ Dire) (Credit Foto Agenzia Dire)