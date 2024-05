Va a fuoco la casa - carabiniere libero dal servizio salva donna 89enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Rocchetta e Croce. Unforestaledalhato a Rocchetta e Croce, nel Casertano, unache stava per essere travolta dalle fiamme innescate dalla combustione accidentale della canna fumaria. Il militare era in paese per visitare i genitori, quando si è accorto dell’intensa coltre di fumo e delle fiamme che divampavano sul tetto di un’abitazione vicina. Con l’aiuto di una conoscente, ilha subito raggiunto ladove l’, incurante del pericolo, stava discutendo animatamente con la figlia 60enne che cercava invano di convincerla ad allontanarsi dal camino e ad uscire perrsi; il militare non ha perso tempo, e con voce ferma ha spiegato all’anziana che doveva uscire ...