Usa - incidente per il Boeing di Trump | un’ala urta un altro aereo allo scalo di West Palm Beach

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Intorno all’1.20 di domenica 12 maggio, il757 di proprietà di Donaldè stato coinvolto in undel volo dell’ex presidente americano, in fase di rullaggio, hato unjet privato che si trovava parcheggiato nellointernazionale di, in Florida. Al momento dello scontro, nessun passeggero era a bordo del velivoloto dall’aletta di estremità deldi. L’agenzia responsabile dei voli civili degli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration, ha avviato un’indagine sull’accaduto. La collisione, comunque, non ha causato feriti. I media statunitensi scrivono che non è noto se ...