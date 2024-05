Usa | Altri 2mld aiuti militari a Kiev

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 14.45 Il segretario di Stato americano Anthony Blinken, in visita a, ha annunciato lo stanziamento didue miiardi diall'Ucraina. A determinare la presa di posizione Usa l'imminenza di una nuova offensiva russase la ritirata dal fronte ucraino. "Non incoraggiamo, né favoriamo attacchi al di fuori dell'Ucraina, ma alla fine spetta all'Ucraina prendere le decisioni sul modo in cui intende condurre questa guerra", ha detto Blinken il quale ha parlato di un incontro fra Biden e Zelesky nelle prossime settimane.