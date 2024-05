(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – "Alla Luiss viene dato lustro all’eccellenza espressa in numerosi campi: dopo un’attenta analisi delle performance che, dall’affidabilità finanziaria alla solvibilità, dall’alla vocazione internazionale, raccontano storie di successo oggi pubblicamente riconosciute. Viviamo un momento diche richiede uno sforzo comune per affrontare le sfide del nostro tempo: l’digitale, laecologica L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Innovazione protagonista agli Asecap Days 2024 - innovazione protagonista agli Asecap Days 2024 - (Adnkronos) – È l’innovazione il tema al centro degli Asecap Days 2024 che entrano nel vivo oggi, martedì 14 maggio, con la prima giornata di lavori ospitati da Milano Serravalle – Milano Tangenziali ...

Metteva ansiolitici nelle bevande e negli alimenti dei colleghi del 118 di Bologna: ai domiciliari ex coordinatore - Metteva ansiolitici nelle bevande e negli alimenti dei colleghi del 118 di Bologna: ai domiciliari ex coordinatore - È finito agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e lesioni personali l’ex coordinatore infermieristico che metteva ansiolitici nelle bevande dei colleghi del 118 di Emilia Est, la Centrale ...

Urso: "Innovazione, transizione e internazionalizzazione chiavi per crescita sostenibile" - urso: "innovazione, transizione e internazionalizzazione chiavi per crescita sostenibile" - Il ministro in un messaggio inviato in occasione della cerimonia di conferimento dei premi organizzati da Industria Felix Magazine.