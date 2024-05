Uomini e Donne - uno storico e discusso ex corteggiatore si è sposato!

Beatrice Valli ha invita to a casa sua per la festa della mamma solo sua sorella Eleonora ma l’assenza di Ludovica è saltata subito all’occhio. E’ stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne a far capire come stanno davvero le cose con le sue ...

Uomini e donne, Ida lascia il programma senza fidanzato, i fan: 'A settembre resti a casa' - uomini e donne, Ida lascia il programma senza fidanzato, i fan: 'A settembre resti a casa' - Ida Platano lascia uomini e donne senza fare la sua scelta finale. La tronista ha abbandonato la trasmissione senza riuscire a trovare un fidanzato con il quale costruire una storia d'amore lontana ...

Rubino (IV): “Siamo presenti a queste comunali con tante donne e uomini a sostegno della politica di qualità” - Rubino (IV): “Siamo presenti a queste comunali con tante donne e uomini a sostegno della politica di qualità” - POTENZA - “Siamo una squadra contraddistinta dal dinamismo e da tanta voglia di contribuire allo sviluppo di politiche di comunità mirate al benessere dei te ...

Voice Italia, nasce la piattaforma per una vita più lunga e sana: come iscriversi e come funziona - Voice Italia, nasce la piattaforma per una vita più lunga e sana: come iscriversi e come funziona - L'Italia è un esempio di come si possa vivere a lungo e in salute. Dal rapporto Istat 2023 sul Benessere equo e solidale, l'Italia è infatti il secondo Paese al mondo ...