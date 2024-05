Uomini e donne, Pierpaolo torna sui social dopo l'addio: "Ciò che semini raccogli" - Uomini e donne, pierpaolo torna sui social dopo l'addio: "Ciò che semini raccogli" - Il corteggiatore di Ida Platano condivide sui social una frase che sembra essere un chiaro riferimento al confronto avuto in studio con la tronista ...

Giulia Salemi rivela: "Mi sono sentita in difetto per anni" (poi svela se tornerebbe al GF) - Giulia Salemi rivela: "Mi sono sentita in difetto per anni" (poi svela se tornerebbe al GF) - La nota influencer e conduttrice si è raccontata in una lunga intervista facendo alcune inedite confessioni sul lato oscuro della televisione: cosa ha detto.

Uomini e Donne, gli spoiler di oggi: Pierpaolo abbandona il programma, poi lo sfogo social contro Ida. Due protagonisti lasciano insieme lo studio - Uomini e Donne, gli spoiler di oggi: pierpaolo abbandona il programma, poi lo sfogo social contro Ida. Due protagonisti lasciano insieme lo studio - Ida Platano ancora al centro studio di Uomini e Donne. Un trono non proprio fortunato per l'imprenditrice bresciana che ora si trova sola. La puntata andata in onda ieri ha mostrato un ...