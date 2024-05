Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 15 05 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mi fa impazzire questo fatto che ogni anno apassiamo una stagione intera a parlare sempre e ininterrottamente delle stesse 4/5 persone, e poi all’improvviso nelle settimane finali buttano tutti lì al centro a fare il punto delle cose accadute mentre noi eravamo persi appresso alla milionesima segnalazione su Mario Cusitore, con me che poi quando devo scrivere le opinioni ho bisogno di googlare ogni 5 minuti i nomi della gente perché praticamente a stento so chi siano. Cioè a un certo punto abbiamo avuto il dissing tra Salvatore (quello dei film, quello che usciva con Barbara De Santi, quello che avevo già riposto nello scatolone delle scartoffie da dimenticare) e Patrizia della cui esistenza su questo pianeta io avevo totalmente rimosso ogni traccia. Nel mare di desaparecidos riesumati giusto sul finale, noi ci siamo persi per tutto ...