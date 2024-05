Uomini e donne - Ida Platano torna sui social dopo l’addio al Trono | ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nella puntata di ieri la tronista ha lasciato il programmaaver rotto anche con il secondo corteggiatore. Il passaggio dalOver alClassico è stato un momento di svolta studiato attentamente da Maria De Filippi, non solo per il consueto intrattenimento televisivo, ma anche per offrire una nuova opportunità a Ida, fresca di una rottura con Alessandro Vicinanza, conosciuto nel dating show di Canale 5. Questa nuova fase ha visto protagonista l'ex dama, la quale nel corso dei mesi ha navigato tra le scelte di due corteggiatori: Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Tuttavia, la sua ricerca dell'amore non è stata priva di complicazioni, culminando in episodi che hanno sconvolto il percorso della tronista che …