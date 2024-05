Uomini e Donne - Ida Platano si sfoga sui social dopo la puntata di ieri | la frase eloquente

(Di mercoledì 15 maggio 2024)pomeriggio è andata in onda su Canale 5 una nuovadi, in cui Idaha deciso di abbandonare il trono in seguito a ciò che è successo con i suoi due corteggiatori Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. Nelle scorse settimane, infatti, lo speaker campano era stato oggetti di una segnalazione da parte di una donna che ha affermato di aver visto Mario uscire da un b&b di Napoli in compagnia di una ragazza bionda. Cusitore ha sempre negato di essere stato con questa ragazza e ha cercato di difendersi portando come prove le testimonianze del barbiere e dell’atelier in cui si sarebbe recato il giorno della segnalazione. Tali prove però si sono rivelate false, dal momento che nel corso delle ultime puntate del programma, Mario ha ammesso di essersi recato in hotel insieme a ...

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne , Ida Platano , chiusa la sua partentesi come tronista, ha condiviso un messaggio suo social non nascondendo una certa amarezza nel suo attuale stato d'animo.

Nasce Voice Italia, la prima community per la longevità nel nostro paese - Nasce Voice Italia, la prima community per la longevità nel nostro paese - L'Italia è il secondo Paese al mondo per longevità dopo il Giappone, ed è uno dei luoghi con la più alta aspettativa di vita alla nascita: 83 anni in media (81 per gli uomini, 85 per le donne) secondo ...

Donne, 9 su 10 hanno fiducia nella azienda in cui lavorano - donne, 9 su 10 hanno fiducia nella azienda in cui lavorano - Farmaceutica, biotecnologie e servizi: quali sono i settori a misura di donna nel Best Workplaces for Women 2024 ...

Uomini e Donne, Ida Platano: "Adoro di te che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori" - uomini e donne, Ida Platano: "Adoro di te che scopri il peggio delle persone e le rendi migliori" - L'ex dama del trono over di uomini e donne, Ida Platano, chiusa la sua partentesi come tronista, ha condiviso un messaggio suo social non nascondendo una certa amarezza nel suo attuale stato d'animo.