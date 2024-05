Uomini e Donne - Ida Platano rimane sola | le prime parole dopo il trono abbadonato

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Idaha lasciato ildil’eliminazione di Mario Cusitore e un confronto infuocato con Pierpaolo Siano. Durante la puntata del 14 maggio 2024, la tronista ha affrontato le accuse del corteggiatore salernitano, che ha poi deciso di ritirarsi dal programma di Maria De Filippi. Successivamente alla messa in onda su Canale 5, Ida è tornata sui social e ha commentato in maniera più approfondita la situazione.: Idatorna sui social Subitola puntata didel 14 maggio 2024, Idaha ricondiviso nelle sue storie di Instagram tutti i messaggi di supporto ricevuti dai fans, e la mattina seguente ha pubblicato qualche ...

Uomini e Donne potrebbe vedere un clamoroso ritorno a settembre 2024, infatti, si vocifera che Maria De Filippi sia disposta ad ospitare in studio un’ex dama del trono over che aveva precedentemente cacciato dal programma. La donna era ...

Donne in ambiti economico-finanziari, Tinagli: "Poche e poco interessate" - (Adnkronos) – "Ci si interroga sempre sulle politiche di conciliazione, quindi tra lavoro e famiglia. Possono essere tanti i canali attraverso cui si cerca di intervenire in un cambiamento che, a mio ...

La disparità di genere nella musica italiana secondo chiamamifaro, Asteria e svegliaginevra - Noi artiste donne affrontiamo una strada più tortuosa rispetto ai colleghi uomini per via di una società vincolata ancora al patriarcato e a tutte le conseguenti convenzioni e convinzioni per cui si ...

Con più donne che lavorano in sala operatoria gli interventi hanno esiti migliori: lo studio - Lo studio è stato condotto su oltre 700.000 operazioni chirurgiche eseguite in Canada in un arco di tempo di dieci anni ...