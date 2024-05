Un’intelligenza artificiale fatta in casa | sfido a un gioco elementare 21 bicchierini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ho sempre ammirato Menace, un progetto degli anni ‘60 che fa capire bene la differenza fra la cosiddetta intelligenza(IA) – di cui sono un acceso sostenitore – e quella umana: una “macchina” costituita da 304 scatoline e molte perline colorate, che “impara” a giocare a tris. Siccome 304 è un numero imponente, mi son messo in testa di imitare Menace, però con qualcosa di proponibile sul blog. Perciò ho ideato tre giochi elementari su cui possiamo addestrare un apparato più ridotto; servono 21 contenitori (io ho usato iusa e getta che vedete nella figura) e un po’ di lettere scritte su pezzetti di carta: è la Macchina A Bicchieri (MAB) che descrivo qui in dettaglio. Vi propongo i tre giochi e la MAB non per sostenere tesi favorevoli o contrarie all’IA, ma per offrire un’esperienza e spunti di riflessione. Si gioca in due (che ...