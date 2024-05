Un' infezione dietro al tumore di Kate Middleton | tam-tam sui media britannici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il video in cuiha annunciato di avere un cancro ha sì spento le speculazioni sul suo conto, ma non per sempre. Infatti, da quel video sostanzialmente la principessa non si è più vista né sentita. Tanto che le voci sulle sue condizioni di salute, che secondo alcune fonti sarebbero gravi, hanno ripreso a circolare con insistenza sempre maggiore. Ed in questo contesto ecco che iin queste ore stanno rilanciando una nuova speculazione sul tipo di cancro che la avrebbe colpita, che potrebbe avere una correlazione con un'da papillomavirus umano (HPV). Questo collegamento ha innescato un dibattito sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questa malattia nel Regno Unito Di sicuro c'è che la moglie del principe William non ha mai rivelato quale ...