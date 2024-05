Unicredit | Stipendi italiani calati dell’8% in 4 anni Pesano l’assenza di un salario minimo e rivendicazioni timide

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ennesima conferma della vita sempre più grama dei salariati. Un’altra banca, questa volta è, certifica l’esiguità delle buste paga, sempre in coda nelle classifiche europee. Secondo, tra il quarto trimestre 2019 e quello del 2023, le retribuzioni reali (ossia tenendo conto dell’inflazione) dei dipendentisono scese, quasi il triplo rispetto al – 3% medio della zona euro. Il periodo preso in esame non è casuale, si tratta degliche partono con la pandemia e continuano con lo scoppio della guerra in Ucraina, con tutte le conseguenze, anche economiche, che questi due eventi hanno provocato. Secondo Marco Valli, responsabile dell’ufficio studi di, la contrazione deglidipende ...

