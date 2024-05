Ungheria - Ilaria Salis esce dal carcere e va ai domiciliari

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Budapest, 15 maggio 2024 – Il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali diche può quindi uscire dale andare aia Budapest. Lo confermano fonti legali. “Un primo passo verso la giustizia” “Grande soddisfazione, è un primo passo verso la giustizia“. E’ il commento di Mauro Straini ed Eugenio Losco, i due legali italiani di, alla decisione del tribunale ungherese di concederle ia Budapest., spiegano all’Adnkronos, che arriveranno “solo dopo il pagamento della cauzione”, dovrebbe trattarsi della stessa proposta di 40 mila euro fatta in udienza. “E’ la fine di un incubo, ma la battaglia dicontinua” ricordano gli ...

(Adnkronos) – Il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali di Ilaria Salis , che può quindi uscire dal carcere e andare ai domiciliari a Budapest . la docente da più di un anno in carcere con l'accusa di aver ...

Ilaria Salis scarcerata: la felicità del padre Roberto per i domiciliari e le reazioni della politica - ilaria salis scarcerata: la felicità del padre Roberto per i domiciliari e le reazioni della politica - Le reazioni del padre e dei politici alla notizia della scarcerazione di ilaria salis: potrà scontare la pena ai domiciliari ...

Nordio: "Soddisfazione per concessione domiciliari a Ilaria Salis" - Nordio: "Soddisfazione per concessione domiciliari a ilaria salis" - "Vorrei manifestare la mia soddisfazione per la notizia che abbiamo ricevuto pochi attimi fa sulla concessione degli arresti domiciliari a ilaria salis", le parole del ministro Nordio al Question Time ...

Ungheria: domiciliari per Salis solo dopo cauzione, avrà braccialetto elettronico - Ungheria: domiciliari per salis solo dopo cauzione, avrà braccialetto elettronico - Milano, 15 mag. (Adnkronos) - I domiciliari per ilaria salis, a cui il tribunale ungherese ha concesso di lasciare il carcere di Budapest dove è detenuta da circa un anno, scatteranno "solo dopo il pa ...