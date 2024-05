Undici Stati Ue chiedono di sbloccare la Nature Restoration law - mentre Italia e altri investono su attività che danneggiano la natura

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Paesi dell’Unione europeadil’impasse politica sullalaw, il regolamento che mira a ripristinare gli ecosistemi sul 20 per cento delle aree terrestri e marine dell’Ue entro il 2030, ma molte politiche nazionali e l’utilizzo delle risorse economiche di diversivanno in direzione opposta. Seguendo, invece, il solco che stanno tracciando i vari dietrofront comunitari sulle misure legate all’ambiente. A poco meno di un mese dalle elezioni europee dell’8-9 giugno, il Wwf pubblica uno studio che fa luce su come l’e gliMembri spendono i ricavi ottenuti dalle tasse pagate dai cittadini europei in finanziamenti adche, invece di tutelarlo, ...

