Una scelta difficile ma obbligata

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Giancarlo Giorgetti non ha un buon carattere, ma è di pasta solida e soprattutto non ama giochetti, condimento primo di ogni campagna elettorale

Amadeus va via dalla Rai e approda al Nove . Quello che in realtà si sapeva da giorni è diventato ufficiale oggi, con la comunicazione al dg Sergio Rossi. Il conduttore abbandona l'azienda per intraprendere una nuova avventura professionale. Alla ...

Zlatan Ibrahimovic , ex campione del Milan , ha detto addio al calcio giocato qualche mese fa. Lo svedese è torna to sull'argomento

Ultimi giorni con Pioli, poi il club rossonero avvierà il nuovo corso tecnico. Le altre candidature: Fonseca e Galtier - Ultimi giorni con Pioli, poi il club rossonero avvierà il nuovo corso tecnico. Le altre candidature: Fonseca e Galtier - Poi via al nuovo corso: la scelta del prossimo allenatore è prossima a essere ... Una nuova avventura nel calcio europeo potrebbe essere altrettanto gratificante, ma se accadrà, difficile succeda con ...

Lady di ferro vicina a Cl, “uno squaletto con il sorriso” che mette d’accordo tutti: ecco chi è Anna Maria Poggi, scelta per la Fondazione Crt - Lady di ferro vicina a Cl, “uno squaletto con il sorriso” che mette d’accordo tutti: ecco chi è Anna Maria Poggi, scelta per la Fondazione Crt - Parola di Anna Maria Poggi, la docente costituzionalista scelta all’unanimità per guidare la Fondazione ... che è il vicecoordinatore nazionale di Forza Italia. Cosa non difficile per Poggi, brillante ...

Perché il Superbonus dà il via alle maggioranze a geometria variabile - Perché il Superbonus dà il via alle maggioranze a geometria variabile - Forza Italia 'isolata' nel voto in commissione sul Superbonus. L'emendamento del governo passa grazie al soccorso di Italia Viva ...