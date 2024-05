Una giovane erede al trono - in viaggio negli Stati Unit - s' innamora della sua guardia del corpo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per gli inguaribili romantici, questa sera alle 21.30 in prima tv su Rai 1 va in onda Il bodyguard e la principessa. Film tv prodotto da Hallmark (canale americano specializzato nel genere). Protagonistastoria è una principessa in fuga che troverà l’amore nel bodyguard che la scorta in unaper glii. Film romantici: 10 pellicole d’amore che non stancano mai X ...

La meglio gioventù: la nuova Stagione dell'Opera e di Balletto del Teatro Regio - Si chiama La meglio gioventù la nuova Stagione del Teatro Regio che inizierà il 1° ottobre 2024 per concludersi il 29 giugno 2025: un'esplosione di talento e bellezza che incanterà gli appassionati, ...

Da Stupinigi a Parigi, il celebre ritratto dei principi con la racchetta in prestito alla mostra "Les défis du corps" - Il ritratto dei principi di Savoia è un esempio significativo di come ... era un'attività diffusa nelle corti europee per lo sviluppo fisico e mentale dei giovani aristocratici. Il quadro mostra i due ...

Su Rai3 il documentario 'Solo per amore'. A 30 anni dall'omicidio di camorra "non avete ucciso don Diana, lo avete moltiplicato" - Diciannove marzo 1994, Casal di Principe, ore 7:20 del mattino. La chiesa di San Nicola è insolitamente affollata. Le panche della parrocchia sono occupate da decine di persone raccolte in preghiera.