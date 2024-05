(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unarmato di coltello ha feritonel nord della, prima di essere. Lo rende noto la polizia. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio nella città di Zofingen, nel Canton Argovia. L'identità e il movente dell'assalitore non sono stati al momento resi noti, così come il numero dei feriti.

Un uomo accoltella diversi passanti in Svizzera, arrestato - Un uomo accoltella diversi passanti in Svizzera, arrestato - Un uomo armato di coltello ha ferito diversi passanti nel nord della Svizzera, prima di essere arrestato. Lo rende noto la polizia. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio nella città di Zofingen, nel ...

"Ha mostrato il pene a una bambina", caos allo Zen: folla insegue un uomo con mazze e spranghe - "Ha mostrato il pene a una bambina", caos allo Zen: folla insegue un uomo con mazze e spranghe - Un sessantenne è stato costretto a rifugiarsi in un'abitazione in via Agesia di Siragusa per sfuggire al linciaggio. E' stato necessario l'intervento di decine di pattuglie della polizia, anche con gl ...

Operaio cade da un’impalcatura a Cisterna di Latina: elitrasportato d’emergenza a Roma - Operaio cade da un’impalcatura a Cisterna di Latina: elitrasportato d’emergenza a Roma - Un operaio è caduto da un’impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere a Cisterna di Latina. Grave, è stato elitrasportato a Roma.