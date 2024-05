Un quartiere in festa per la promozione della squadra del Sarzanello - Un quartiere in festa per la promozione della squadra del sarzanello - Sarzana (La Spezia) 15 maggio 2024 - La formazione sarzanese del sarzanello è stata promossa ... attività nata dopo la riqualificazione del campetto nell’area verde del quartiere alle porte della ...

Calcio a 7, dopo anni di stop la squadra del quartiere torna in campo centrando subito una vittoria. Sarzanello, rinasco e...vinco subito - Calcio a 7, dopo anni di stop la squadra del quartiere torna in campo centrando subito una vittoria. sarzanello, rinasco e...vinco subito - L'Asd sarzanello ottiene la promozione in seconda serie del campionato di calcio a 7 Uisp dopo la vittoria contro il Monti di Licciana. Il quartiere si anima di sport con progetti anche nel podismo e ...